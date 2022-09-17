Россияне сосредоточивают технику и войска в районе Сватово. Об этом пишет у себя в телеграм-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он также пишет о переносе даты "референдума" о вхождении оккупированных Россией территорий в ее состав.

"Готовились к 11 сентября, перенесли на ноябрь. Говорили, что готовы даже 31 декабря, но... Сейчас заявляют, что с датой нельзя определиться из-за событий на фронте, которые "не позволяют провести референдум полноценно и безопасно", - сообщил он.

Кроме того, Гайдай сообщает об отключении интернета в Луганской области - как мобильного, так и кабельного.

В минобороны Британии считают, что Россия, вероятно, считает важным сохранение контроля над Сватово, поскольку через нее проходит один из немногих основных маршрутов снабжения из Белгородской области, которые РФ все еще контролирует.

По данным советника Офиса президента Алексея Арестовича, противник немного оправился от шока в Харьковской области и начал становится в более-менее разумную оборону у реки Оскол восточнее Изюма.

"Наша задача взять под контроль Лиман и дальше пойти в Луганскую область на Сватово или отрезать Северодонецк от снабжения с севера", - заявил советник Офиса президента.

Тем временем война в Украине продолжается уже 206-й день. "Страна" следит за происходящим 17 сентября в обновляемом материале.

Кроме того, мы рассказывали о том, что происходит на фронте в Харьковской области. Вчера украинские военные из подразделения "Кракен" записали видео, на котором заявили, что они освободили восточную часть Купянска. Также поступают сообщения, что ВСУ наступают в направлении Боровой и Рубцов. Если эта информация верна, то получается, что войскам РФ пока не удается создать новую сплошную линию обороны в Харьковской области, опираясь на восточный берег Оскола.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.