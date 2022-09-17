Советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live" и у себя в телеграм-канале обрисовал ситуацию в районе Харьковской и Луганской областей.

"Противник немного оправился от шока в Харьковской области и начал становится в более-менее разумную оборону. Новая линия фронта вырисовывается примерно по реке Оскол восточнее Изюма.

Мы поджимаем от Славянска на север. Наша задача взять под контроль Лиман и дальше пойти в Луганскую область на Сватово или отрезать Северодонецк от снабжения с севера", - заявил советник Офиса президента.

По его словам, российская армия готовится к обороне Сватово, как опорного пункта и дорожного узла.

"Если мы его захватываем, то берём под контроль значительную часть Луганской области и угрожаем противнику с севера, продвигаясь на юг к Северодонецку и Луганску.

Динамика будет понятна в ближайшие дни", - сообщил Арестович.

Ранее Арестович назвал участок фронта, где украинская армия может обрушить оборону российских войск. "Мы скачком выходим на рубеж Рубежное - Станица Луганская, а Северодонецк и Лисичанск становятся фактически призом", - объяснил он падение линии, которая обрушит всю оборону россиян на севере Луганской области.

Также по данным главы Луганской ОВА, войска РФ стягивают резервы "для обороны от Сватово до Троицкого" в луганской области.

Тем временем война в Украине продолжается уже 206-й день. "Страна" следит за происходящим 17 сентября в обновляемом материале.

Кроме того, мы рассказывали о том, что происходит на фронте в Харьковской области. Вчера украинские военные из подразделения "Кракен" записали видео, на котором заявили, что они освободили восточную часть Купянска. Также поступают сообщения, что ВСУ наступают в направлении Боровой и Рубцов. Если эта информация верна, то получается, что войскам РФ пока не удается создать новую сплошную линию обороны в Харьковской области, опираясь на восточный берег Оскола.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.