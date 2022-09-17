В ночь с 16 на 17 сентября войска РФ нанесли по Харькову очередной удар. Пострадало предприятие в Индустриальном районе города.

Об этом в Facebook сообщает ГСЧС.

"Около двух часов враг ударил ракетами по Харькову. Одна из них попала в здание предприятия находящегося в Индустриальном районе города", - говорится в сообщении.

Пожар был на площади 200 квадратных метров, он ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

За сутки пиротехники ГосЧС ликвидировали 451 вражеский взрывоопасный предмет.

Тем временем остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Напомним, генсек НАТО призвал готовиться к затяжной войне, несмотря на успех ВСУ под Харьковом.

Как писала "Страна", 16 сентября россияне ударили по Харькову, пострадали коммуникации, вспыхнул пожар. В результате обстрела ранения получили двое взрослых, 5-летний ребенок и 17-летний подросток.

Война в Украине продолжается уже 206-й день. "Страна" следит за происходящим 17 сентября в обновляемом материале.

Кроме того, мы рассказывали о том, что происходит на фронте в Харьковской области. Вчера украинские военные из подразделения "Кракен" записали видео, на котором заявили, что они освободили восточную часть Купянска. Также поступают сообщения, что ВСУ наступают в направлении Боровой и Рубцов. Если эта информация верна, то получается, что войскам РФ пока не удается создать новую сплошную линию обороны в Харьковской области, опираясь на восточный берег Оскола.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.