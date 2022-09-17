В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 06:00 17 сентября. Сообщается, что противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и удержании временно захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях.

Сводка опубликована в Facebook.

Сообщается, что россияне обстреливают украинские позиции вдоль линии столкновения, проводит мероприятия по перегруппировке войск по отдельным направлениям, вводит резервы и ведет воздушную разведку.

Главное из утренней сводки:

В сводку включен обстрел россиянами Святогорска (то есть, утверждается, что город под контролем ВСУ). За минувшие сутки украинские подразделения отразили атаки в районах Бахмута, Зайцево, Авдеевки, Николаевки Второй и Новомихайловки. Это все те же локации, где бои длятся уже несколько месяцев. Противник ведет перегруппировку сил и вводит новые резервы.

По всей территории Украины остается угроза авиационных и ракетных ударов, противник продолжает наносить удары по жилищам мирных жителей и объектам гражданской инфраструктуры, нарушая законы и обычаи ведения войны и нормы Международного гуманитарного права.

За минувшие сутки враг нанес 4 ракетных, 24 авиационных удара и совершил 72 обстрела из систем реактивной артиллерии.

От авиационных, ракетных ударов и применения РСЗО пострадала инфраструктура более 58 населенных пунктов. В частности, это Харьков, Золочев, Дружковка, Северск, Закотное, Нью-Йорк, Веселянка, Марьинка, Красногоровка, Полтавка, Малые Щербаки, Мирное, Великое Артаково, Кривой Рог, Никополь, Ольговское, Запорожье, Орехов, Миролюбовка, Очаков и Сухой Пруд.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений.

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны по разным направлениям уничтожили один самолет Су-24, три крылатые ракеты и один БпЛА врага.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по резервам оккупантов в районах сосредоточения и на станции разгрузки. Потери захватчиков уточняются.

Как писала "Страна", генсек НАТО призвал готовиться к затяжной войне, несмотря на успех ВСУ под Харьковом.

По данным института изучения войны, россияне отступают на северном берегу Северского Донца, ВСУ продвигаются через Оскол.

Тем временем война в Украине продолжается уже 206-й день. "Страна" следит за происходящим 17 сентября в обновляемом материале.

Кроме того, мы рассказывали о том, что происходит на фронте в Харьковской области. Вчера украинские военные из подразделения "Кракен" записали видео, на котором заявили, что они освободили восточную часть Купянска. Также поступают сообщения, что ВСУ наступают в направлении Боровой и Рубцов. Если эта информация верна, то получается, что войскам РФ пока не удается создать новую сплошную линию обороны в Харьковской области, опираясь на восточный берег Оскола.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.