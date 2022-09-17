Войска РФ обстреляли Святогорск и ведут перегруппировку сил. Утренняя сводка Генштаба
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 06:00 17 сентября. Сообщается, что противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и удержании временно захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях.
Сводка опубликована в Facebook.
Сообщается, что россияне обстреливают украинские позиции вдоль линии столкновения, проводит мероприятия по перегруппировке войск по отдельным направлениям, вводит резервы и ведет воздушную разведку.
Главное из утренней сводки:
- В сводку включен обстрел россиянами Святогорска (то есть, утверждается, что город под контролем ВСУ).
- За минувшие сутки украинские подразделения отразили атаки в районах Бахмута, Зайцево, Авдеевки, Николаевки Второй и Новомихайловки. Это все те же локации, где бои длятся уже несколько месяцев.
- Противник ведет перегруппировку сил и вводит новые резервы.
По всей территории Украины остается угроза авиационных и ракетных ударов, противник продолжает наносить удары по жилищам мирных жителей и объектам гражданской инфраструктуры, нарушая законы и обычаи ведения войны и нормы Международного гуманитарного права.
За минувшие сутки враг нанес 4 ракетных, 24 авиационных удара и совершил 72 обстрела из систем реактивной артиллерии.
От авиационных, ракетных ударов и применения РСЗО пострадала инфраструктура более 58 населенных пунктов. В частности, это Харьков, Золочев, Дружковка, Северск, Закотное, Нью-Йорк, Веселянка, Марьинка, Красногоровка, Полтавка, Малые Щербаки, Мирное, Великое Артаково, Кривой Рог, Никополь, Ольговское, Запорожье, Орехов, Миролюбовка, Очаков и Сухой Пруд.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений.
Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны по разным направлениям уничтожили один самолет Су-24, три крылатые ракеты и один БпЛА врага.
За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по резервам оккупантов в районах сосредоточения и на станции разгрузки. Потери захватчиков уточняются.
Как писала "Страна", генсек НАТО призвал готовиться к затяжной войне, несмотря на успех ВСУ под Харьковом.
По данным института изучения войны, россияне отступают на северном берегу Северского Донца, ВСУ продвигаются через Оскол.
Тем временем война в Украине продолжается уже 206-й день. "Страна" следит за происходящим 17 сентября в обновляемом материале.
Кроме того, мы рассказывали о том, что происходит на фронте в Харьковской области. Вчера украинские военные из подразделения "Кракен" записали видео, на котором заявили, что они освободили восточную часть Купянска. Также поступают сообщения, что ВСУ наступают в направлении Боровой и Рубцов. Если эта информация верна, то получается, что войскам РФ пока не удается создать новую сплошную линию обороны в Харьковской области, опираясь на восточный берег Оскола.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.