Президент России Владимир Путин после саммита ШОС в Самарканде сделал несколько заявлений по Украине.

"Россия до поры до времени сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и теракты. ВС РФ нанесли недавно чувствительные удары, будем считать это предупреждением (вероятно, имеются в виду удары по энергообьектам - Ред.). Если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьезным". "План "спецоперации" корректировке не подлежит, по ходу принимаются оперативные решения, основная цель - освобождение Донбасса, наступательная операция там не прекращается, но мы не спешим". "Киевские власти же объявили контрнаступление, посмотрим, чем оно закончится. Флаг в руки". "Россия в целом согласилась с тем, что безопасность Украины должны были гарантировать крупные державы, но потом это было отложено в долгий ящик". "Чтобы встреча с Зеленским состоялась, Киев должен на нее согласиться. Но Зеленский же объявил, что не готов и не хочет разговаривать с Россией, ну не готов, и не надо". "Россия воюет в Украине не всей армией, а лишь контрактной частью".

Ранее "Страна" сообщала, что Си Цзиньпин после встречи с Путиным заявил, что Китай и Россия должны усилить координацию в ШОС, а также о том, что Путин на встрече с Си Цзиньпином заявил, что Российская Федерация "понимает озабоченности Китая по Украине".