После встречи в Самарканде Владимир Путин сделал несколько громких заявлений по Украине

Президент России Владимир Путин после саммита ШОС в Самарканде сделал несколько заявлений по Украине.

  1. "Россия до поры до времени сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и теракты. ВС РФ нанесли недавно чувствительные удары, будем считать это предупреждением (вероятно, имеются в виду удары по энергообьектам - Ред.). Если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьезным".
  2. "План "спецоперации" корректировке не подлежит, по ходу принимаются оперативные решения, основная цель - освобождение Донбасса, наступательная операция там не прекращается, но мы не спешим".
  3. "Киевские власти же объявили контрнаступление, посмотрим, чем оно закончится. Флаг в руки".
  4. "Россия в целом согласилась с тем, что безопасность Украины должны были гарантировать крупные державы, но потом это было отложено в долгий ящик".
  5. "Чтобы встреча с Зеленским состоялась, Киев должен на нее согласиться. Но Зеленский же объявил, что не готов и не хочет разговаривать с Россией, ну не готов, и не надо".
  6. "Россия воюет в Украине не всей армией, а лишь контрактной частью".

Ранее "Страна" сообщала, что Си Цзиньпин после встречи с Путиным заявил, что Китай и Россия должны усилить координацию в ШОС, а также о том, что Путин на встрече с Си Цзиньпином заявил, что Российская Федерация "понимает озабоченности Китая по Украине".

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