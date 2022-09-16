Президент РФ Владимир Путин заявил премьер-министру Индии Нарендра Моди на встрече в Самарканде, что Россия хочет, "чтобы конфликт в Украине прекратился как можно быстрее", но Киев выступает против.

Его слова приводят российские СМИ.

По словам Путина, Украина "отказывается от переговоров и заявляет, что будет добиваться своих целей военным путём. Как они говорят - "на поле боя".

Ранее украинские власти неоднократно заявляли, что не намерены вести переговоры с Москвой до полного освобождения захваченных территорий Украины.

Ранее министр по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила, что после наступления ВСУ под Харьковом Россия предлагала возобновить переговоры, но Киев отказался.

Война в Украине продолжается уже 205-й день. "Страна" следит за происходящим 16 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 204-го дня войны. Генштаб Украины сообщил, что противник не только атакует, но и пытается укрепить первую линию обороны на Донецком и Запорожском направлениях. "Глава ЛНР" Пасечник заявил, что наступление ВСУ идет по всему фронту, и украинская армия подошла к границам Луганской области. В Кривом Роге ликвидировали подтопление, возникшее после удара по дамбе. Россияне снова нанесли по городу удары - один из них по гидротехническим сооружениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.