Глава КНР Си Цзиньпин также сделал заявление после встречи с Путиным в Самарканде, где лидеры должны были "обстоятельно обсудить" войну в Украине.

Об этом сообщают российские СМИ.

Си Цзиньпин считает, что Китай и Россия должны усилить координацию в ШОС, БРИКС и других многосторонних механизмах.

"Москва и Пекин должны вместе отстаивать интересы развивающихся стран и региональной безопасности", - заявил он.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин во время встречи заявил, что "Россия высоко ценит сбалансированную позицию Китая по украинскому кризису" и "понимает озабоченности Китая по Украине".

Как писала "Страна", сегодня Иран подписал меморандум о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества.

Ранее Bloomberg опубликовало материал о том, что Россия, Китай и Иран постепенно объединяются против США.

И хотя США пока не видят признаков оказания Китаем военной помощи России, Китай уже публично назвал США инициатором и главным зачинщиком войны в Украине. Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй обвинил Вашингтон в том, что он загоняет Россию в угол неоднократным расширением оборонного альянса НАТО и поддержкой сил, стремящихся интегрировать Украину в Евросоюз в противовес Москве.

Тем временем война в Украине продолжается уже 204-й день. "Страна" следит за происходящим 15 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 203-го дня войны. Россияне пытались наступать на Донбассе и юге. Президент Владимир Зеленский побывал на освобожденных территориях Харьковской области. Его родной Кривой Рог попал под ракетный удар, из-за чего вышла из берегов река Ингулец. А европейцы после контрнаступления ВСУ усиливают призывы к "войне до победного конца".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, означает ли появление проекта гарантий безопасности, что дискуссия, чем закончить войну, уже идет.