Сегодня в Самарканде проходит 22-е заседание Шанхайской организации сотрудничества, на котором Иран подписал меморандум о вступлении в организацию.

Об этом со ссылкой на официального представителя МИД Узбекистана Юсупа Кабулжанова сообщает "Интерфакс".

"Сегодня подписан меморандум об обязательствах Ирана в ШОС. Это открывает стране путь для полноправного членства в ШОС", - сказал он.

Отметим, что вчера на саммит ШОС прибыли президент РФ Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин. Ожидается, что в этом году одной из основных тем встречи станет создание транспортных коридоров.

В предыдущие годы Иран и Афганистан уже выражали готовность присоединиться к ШОС.

Шанхайская организация сотрудничества - это международная организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На данный момент в ШОС входят 8 стран - РФ, КНР, Индия, Казахстан, Киргызстан, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан.

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Тем временем война в Украине продолжается уже 204-й день. "Страна" следит за происходящим 15 сентября в обновляемом материале.

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