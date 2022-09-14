Британская разведка заявляет, что Россия "почти наверняка" стала все чаще закупать вооружение у других государств, на которые распространяются жесткие санкции, таких как Иран и Северная Корея, из-за истощения собственных запасов.

Об этом говорится в утренней сводке ведомства.

В частности упоминается вчерашний эпизод, когда ВСУ сбили первый иранский дрон "Шахед-136" недалеко от Купянска.

Shahed-136 — ударный БПЛА одностороннего действия с заявленной дальностью полета 2500 километров. Подобные системы иранского производства, вероятно, использовались при нападениях на Ближнем Востоке, в том числе против нефтяного танкера в июле 2021 года.

"Потеря "Шахед-136" вблизи линии фронта говорит о том, что существует реальная возможность того, что Россия пытается использовать эту систему для нанесения тактических ударов, а не по стратегическим целям в глубине украинской территории", - считает британская разведка.

Ранее в Пентагоне заявили, что Россия закупает вооружения у КНДР. В РФ это назвали фейком.

Война в Украине продолжается уже 203-й день. "Страна" следит за происходящим 14 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 202-го дня войны. Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что с 6 сентября ВСУ освободили 3800 квадратных километров территории и более 300 населенных пунктов под Харьковом. Как выяснилось, контрнаступление именно в Харьковской области - это идея американцев. Также на войне появились иранские дроны. Судя по опубликованным фото, ВСУ сбили первый такой беспилотник, который использовался российскими войсками.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, почему в публикациях о роли Сырского в харьковском наступлении увидели подкоп под Залужного.