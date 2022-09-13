"Герань-2" или Shahed-136. Появились первые фото иранского дрона, который в Украине использовали войска России
Судя по опубликованным фото, ВСУ сбили первый иранский дрон, который использовался российскими войсками.
Это произошло в районе Купянска Харьковской области.
Дрон-камидзе называется "Герань-2". И это, по сути, точнее копия иранского дрона Shahed-136.
Российские эксперты называют дрон "русифицированным" иранским дроном. Они также утверждают, что дрон не был сбит, а нанёс удар.
Напомним, по данным известного ливанского журналиста Элайджи Магье, Россия заказала у Ирана около 1000 ударно-разведывательных беспилотников.
В то же время Госдеп США пригрозил Ирану санкциями в случае продажи беспилотников России.
Также мы писали, что Россия уже получила иранские беспилотники и планирует использовать сотни этих дронов в Украине. Об этом сообщали западные СМИ.
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Ранее мы подводили итоги 201-го дня войны. Утром Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки противника удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов. Арестович заявил, что в украинском контрнаступлении "фаза прорыва" сменяется фазой "закрепления результатов". Институт изучения войны сообщил, что это наступление ВСУ не положит конец войне, и она, вероятно, продлится до 2023 года.
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