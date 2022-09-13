Судя по опубликованным фото, ВСУ сбили первый иранский дрон, который использовался российскими войсками.

Это произошло в районе Купянска Харьковской области.

Дрон-камидзе называется "Герань-2". И это, по сути, точнее копия иранского дрона Shahed-136.

Российские эксперты называют дрон "русифицированным" иранским дроном. Они также утверждают, что дрон не был сбит, а нанёс удар.

Напомним, по данным известного ливанского журналиста Элайджи Магье, Россия заказала у Ирана около 1000 ударно-разведывательных беспилотников.

В то же время Госдеп США пригрозил Ирану санкциями в случае продажи беспилотников России.

Также мы писали, что Россия уже получила иранские беспилотники и планирует использовать сотни этих дронов в Украине. Об этом сообщали западные СМИ.

Война в Украине продолжается уже 202-й день. "Страна" следит за происходящим 13 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 201-го дня войны. Утром Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки противника удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов. Арестович заявил, что в украинском контрнаступлении "фаза прорыва" сменяется фазой "закрепления результатов". Институт изучения войны сообщил, что это наступление ВСУ не положит конец войне, и она, вероятно, продлится до 2023 года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, почему недавние обстрелы оставили без света целые регионы Украины