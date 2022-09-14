Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Самарканд в Узбекистане.

Об этом сообщают китайские СМИ.

Информагентство Синьхуа сообщило, что Си прибыл "с государственным визитом в Узбекистан и для участия в 22-м заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)".

Напомним, 14 сентября глава КНР Си Цзиньпин прибыл в Казахстан. Это его первый зарубежный визит с начала пандемии. У трапа самолета его встречал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

На 16 сентября был запланирован визит Си Цзиньпина из Казахстана в Узбекистан, где он примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

На саммите Шанхайской организации сотрудничества Си Цзиньпин встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Известно, что одной из основных тем их встречи является война в Украине. Также на полях саммита Путин встретится с главами Кыргызстана, Азербайджана, Туркменистана, Ирана, премьерами Индии и Пакистана.

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