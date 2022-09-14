В Казахстан 14 сентября прибыл глава КНР Си Цзиньпин. Это его первый зарубежный визит с начала пандемии. У трапа самолета его встречал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

16 сентября Си Цзиньпин отправится из Казахстана в Узбекистан, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

На саммите Шанхайской организации сотрудничества Си Цзиньпин встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Также на полях саммита Путин встретится с главами Кыргызстана, Азербайджана, Туркменистана, Ирана, премьерами Индии и Пакистана.

Ранее сообщалось, в Китае готовят встречу Байдена и Си Цзиньпина. Она может пройти в рамках зарубежного турне лидера КНР - на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества или на саммите лидеров стран G20 в ноябре.

Кроме того, писали, что Зеленский хочет поговорить с Си Цзиньпином. Украинская сторона запрашивает с телефонный разговор с момента вторжения России. Однако в МИД Китая на это ответили обтекаемо: "Китай поддерживает тесные связи с Украиной и другими сторонами украинского кризиса".

Также ранее Bloomberg опубликовало материал о том, что Россия, Китай и Иран постепенно объединяются против США.