Глава Китая Си Цзиньпин пропустил ужин с президентом РФ Владимиром Путиным и его союзниками на саммите ШОС. По официальной версии, из-за предосторожности против COVID-19.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в правительстве Узбекистана.

Си Цзиньпина также не было на групповых фотографиях, опубликованных поздно вечером в четверг, когда лидеры, включая президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана, отправились на ужин.

Отметим, что визит на саммит в Узбекистан стал первой зарубежной поездкой Си Цзиньпина с момента начала пандемии в 2020 году.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин во время встречи с Си Цзиньпином заявил, что "Россия высоко ценит сбалансированную позицию Китая по украинскому кризису" и "понимает озабоченности Китая по Украине".

А Си Цзиньпин после встречи с Путиным заявил, что Китай и РФ должны усилить координацию в ШОС.

"Москва и Пекин должны вместе отстаивать интересы развивающихся стран и региональной безопасности", - заявил он.

Накануне в Кремле заявляли, что Путин и Си Цзиньпин на встрече в Самарканде "обстоятельно обсудят" войну в Украине.

Также на полях саммита Путин планировал встретиться с главами Кыргызстана, Азербайджана, Туркменистана, Ирана, премьерами Индии и Пакистана.

Сегодня будет последний день мероприятия.