В Кремле опровергли публикацию британского издания The Sun о покушении на президента РФ Владимира Путина.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По данным издания, вчера, 14 сентября, в Москве на пути следования кортежа президента РФ взорвалась бомба.

Со ссылкой на источники в Кремле газета написала, что автомобиль Путина получил сильный удар по левому переднему колесу, за которым последовал "сильный дым".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что вся эта информация не соответствует действительности.

Напомним, в конце мая глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что на президента РФ Владимира Путина было совершено неудачное покушение после вторжения в Украину. К нему были причастны выходцы из Кавказа.

Ранее мы писали, что глава британских вооруженных сил Тони Радакин заявил, что сообщения о болезни президента России Владимира Путина или возможных покушениях на него выдают "желаемое за действительное".

Также "Страна" сообщала, что Владимир Зеленский высказался о предполагаемых болезнях Путина. Президент Украины заявил, что разговоры об этом "болтовня и не очень интересно".