Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремится к еще более тесным финансовым связям с Россией, поскольку он пытается стабилизировать проблемную экономику своей страны в преддверии выборов в следующем году.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников.

По данным издания, во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в пятницу Эрдоган будет добиваться 25% скидки на природный газ и возможности частично платить за газ в лирах.

Ожидается, что в конце этого года Турция столкнется с дефицитом бюджета в 47 миллиардов долларов, а плохая динамика лиры делает покрытие долга более дорогостоящим.

Стремительный рост мировых цен на энергоносители стал дополнительным бременем, пишет британское издание.

Ранее Эрдоган публично поддержал Путина в том, что поставки по "зерновому коридору" осуществляются не в беднейшие страны, а в развитые государства. Он заявил, что мировые рынки должны быть открыты для российского зерна и удобрений.

Также президент Турции заявлял об "ошибочной" политике Запада в отношении Украины, которая "нацелена на провоцирование".