В Сети появилось видео последствий обстрела города Валуйки в Белгородской области РФ, который произошел в ночь на 16 сентября.

Соответствующие кадры опубликовали Telegram-каналы.

На видео можно заметить многочисленные разрушенные дома и поврежденные авто.

Россия заявляет, что обстрел вели украинские военные. Украина этот обстрел не комментирует.

Напомним, губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков обвинил ВСУ в обстреле города Валуйки, расположенного недалеко от границы с Украиной. Он сообщил о погибшем мирном жителе, а также о двоих пострадавших, которым понадобилась медицинская помощь.

Кроме того, было известно о повреждении подстанции, из-за обстрела загорелись восемь частных домов и три машины.

Также в городе наблюдались проблемы с электроснабжением, но к утру подачу электричества восстановили, за исключением одной из улиц.

Ранее мы писали, что вчера в Нехотеевке под Белгородом возник пожар на погранпереходе. Губернатор Гладков обвинил в обстрелах Украину.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.