Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что успешное контрнаступление ВСУ не означает окончание войны, и призвал готовиться к долгосрочной перспективе в противостоянии.

Об этом он сказал в интервью радио ВВС.

"Контратака Украины была очень эффективной, но это не конец", — заявил генсек, добавив, что нужно быть готовыми к длительному пути.

А в интервью Foreign Policy Столтенберг заявил, что успехи на фронте обнадеживают и поднимают боевой дух по всей Украине.

Он отметил в этих успехах и роль НАТО.

"Конечно, эти успехи обусловлены не только их собственным мужеством, но и тем фактом, что союзники и партнеры НАТО в течение нескольких месяцев оказывали беспрецедентную поддержку в виде боеприпасов, оружия и различных средств. Теперь это каждый день меняет ситуацию на поле боя", - заявил Столтенберг.

Он также напомнил, что война не закончена, РФ контролирует 20% территории Украины и обладает значительной военной мощью.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что, по его мнению, мира в Украине в ближайшее время не будет.

Также недавно канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что Путин после разговора с ним не изменил мнение по поводу войны в Украине.

Война в Украине продолжается уже 205-й день. "Страна" следит за происходящим 16 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 204-го дня войны. Генштаб Украины сообщил, что противник не только атакует, но и пытается укрепить первую линию обороны на Донецком и Запорожском направлениях. "Глава ЛНР" Пасечник заявил, что наступление ВСУ идет по всему фронту, и украинская армия подошла к границам Луганской области. В Кривом Роге ликвидировали подтопление, возникшее после удара по дамбе. Россияне снова нанесли по городу удары - один из них по гидротехническим сооружениям.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.