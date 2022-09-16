Российские телеграм-каналы публикуют видео передвижения фургонов федеральной службы исполнения наказаний для перевозки заключенных.

Как утверждается, вчера около 400 осуждённых были вывезены из колоний Тамбовской области в учебку на юг России, где их будут готовить к отправке на фронт в Украину.

Ранее в сети публиковали видео, где куратор ЧВК "Вагнер" близкий к Путину бизнесмен Пригожин агитирует заключённых в одной из колоний в Мордовии вступать в его ЧВК и отправляться воевать в Украину.

Также сообщалось, что британская разведка считает, что на кадровые проблемы указывает вербовка среди российских заключенных, которую проводит ЧВК "Вагнера", а также тот факт, что российские военные академии сокращают срок обучения курсантов. Разведка Британии полагает, что кадетов могут перебросить на войну в Украине.

Война в Украине продолжается уже 205-й день. "Страна" следит за происходящим 16 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 204-го дня войны. Генштаб Украины сообщил, что противник не только атакует, но и пытается укрепить первую линию обороны на Донецком и Запорожском направлениях. "Глава ЛНР" Пасечник заявил, что наступление ВСУ идет по всему фронту, и украинская армия подошла к границам Луганской области. В Кривом Роге ликвидировали подтопление, возникшее после удара по дамбе. Россияне снова нанесли по городу удары - один из них по гидротехническим сооружениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.