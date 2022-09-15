В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины показали фото брошенных позиций российских войск.

Соответствующие кадры Генштаб ВСУ опубликовал в Facebook.

На снимках можно заметить, как россияне устраивали свой быт на передовой. Грязные матрасы и кучи тряпок в виде спальных мест соседствуют со снарядами, укрытыми обычным домашним ковром.

Обращает на себя внимание и раритетный телефон, неизвестно как оказавшийся на позициях. Неизвестный "шутник" написал на нем краской слово "Шойгу", очевидно подразумевая, что по аппарату можно "связаться" с министром обороны РФ.

К слову, туалет на позициях российских войск выглядит как выкопанная яма, уставленная по периметру ящиками из-под боеприпасов. Для "удобства" по бокам отверстия в земле положены две доски.

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