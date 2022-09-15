В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 15 сентября. Сообщается, что украинская армия отражает атаки в Донецкой области и наносит удары по складам, живой силе и логистическим узлам российских войск.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Веселая Долина, Майорск и Зайцево Донецкой области. За текущие сутки войска РФ нанесли 5 ракетных, 5 авиационных ударов и совершили 23 обстрела из систем реактивной артиллерии по военным и гражданским объектам на территории Украины. От авиационных, ракетных ударов и РСЗО россиян пострадала инфраструктура более 20-ти населенных пунктов. Среди них – Кривой Рог, Никополь, Белогорка, Марьинка, Ольговское, Оскол, Николаев, Очаков, Любомировка, Гуляйполе и Мирное. Авиация ВСУ нанесла 18 ударов. Подтверждено поражение 10 районов сосредоточения живой силы россиян, 3 опорных пунктов и 5 позиций ЗРК. Подразделения Ракетных войск и артиллерии ВСУ уничтожили 2 склада боеприпасов, средства ПВО и логистические узлы армии РФ.

Ранее мы писали, что в Минобороны заявили о том, что разрушения, которые нанесли российские войска в Изюме сравнимы по масштабам с разрушениями в нескольких Бородянках, а по количеству жертв - минимум с двумя Бучами Киевской области.

Также "Страна" сообщала, что Германия поставит Украине еще две реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS (аналог американских Хаймарсов) и 50 бронемашин Dingo.