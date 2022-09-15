Армия РФ пытается укрепить первую линию своей обороны на Донецком и Запорожском направлениях.

Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Также советник ОПУ Алексей Арестович вчера заявлял, что вторая линия обороны строится в Луганской области с опорой на Сватово. А первая, напомним, находится на реке Оскол в Харьковской области.

Дальше Генштаб сообщает о потерях десантных войск РФ под Бахмутом.

В этом районе бои идут под Соледаром, Отрадовкой, Веселой Долиной и Зайцево. Также ВСУ отбивают атаки в районе Спорного к северо-востоку от Бахмута.

Также бои идут под Майорском у Горловки, у Водяного под Авдеевкой и у Новомихайловки под Марьинкой.

Напомним, что Силы обороны юга вчера сообщили, что ВСУ установили огневой контроль почти над всей Херсонской областью.

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