Во время контрнаступления украинской армии россияне несут намного большие потери, чем украинские военные, даже несмотря на то, что они находятся в более удобной позиции, поскольку защищаются.

Такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире "24 канала".

"Я могу сказать, что потери противника по отношению к нашим именно в этот период составляют 1 к 9 или 1 к 10", – сказал Данилов.

Он отметил, что по законам войны потери стороны, ведущей наступление, значительно выше, чем при обороне. Однако, учитывая то, как действуют украинские военные, получилось ровно наоборот.

"Мы ломаем стереотипы не только в военном деле. Мы ломаем много стереотипов и для стран НАТО, и наших партнеров", – сказал Данилов.

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