Министр обороны Германии Ламбрехт пока не хочет говорить о поворотном моменте в войне в Украине.

Об этом сообщает Die Zeit.

Как пишет издание, Кристин Ламбрехт считает, что события в войне в Украине произошли слишком недавно, чтобы делать выводы о поворотном моменте.

"Это трудно оценить, потому что мы не знаем, как россияне отреагируют на это сейчас", — сказала она.

Напомним, ранее мы рассказывали, что канцлер Германии Олаф Шольц считает, что президент РФ Владимир Путин после разговора с ним не изменил своей позиции по поводу действий России в Украине.

Война в Украине продолжается уже 203-й день. "Страна" следит за происходящим 14 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 202-го дня войны. Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что с 6 сентября ВСУ освободили 3800 квадратных километров территории и более 300 населенных пунктов под Харьковом. Как выяснилось, контрнаступление именно в Харьковской области - это идея американцев. Также на войне появились иранские дроны. Судя по опубликованным фото, ВСУ сбили первый такой беспилотник, который использовался российскими войсками.

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