После удара по дамбе в Кривой Рог хлынула вода. Уровень Ингульца меняется каждый час. Видео
После ракетного удара по Карачуновской дамбе на реке Ингулец в Кривом Роге наблюдается затопление. Видео очевидцы публикуют в соцсетях.
Судя по роликам, уровень воды в Ингульце сильно поднялся.
Как сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, утечка воды на месте удара составляет 100 кубометров в секунду, а уровень воды в реке Ингулец меняется ежечасно.
По его словам, риск подтопления есть в Ингулецком и Центрально-Городском районах Кривого Рога.
"Уровень воды по улицам города постоянно мониторят специальные посты. А также наблюдают и за частным сектором, дома которого находятся в Ингулецком и Центрально-Городском районе города, где есть риск подтопления", - написал Тимошенко в Telegram-канале.
По его словам, ситуация контролируемая.
Напомним, сегодня, 14 сентября, армия РФ несколько раз обстреляла Кривой Рог. В следствие одного из ракетных ударов начали поступать сообщения о повышении уровня воды в реке Ингулец.
Из-за удара в городе возникли проблемы с водоснабжением. Однако спустя некоторое время его восстановили.
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