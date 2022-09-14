После ракетного удара по Карачуновской дамбе на реке Ингулец в Кривом Роге наблюдается затопление. Видео очевидцы публикуют в соцсетях.

Судя по роликам, уровень воды в Ингульце сильно поднялся.

Как сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, утечка воды на месте удара составляет 100 кубометров в секунду, а уровень воды в реке Ингулец меняется ежечасно.

По его словам, риск подтопления есть в Ингулецком и Центрально-Городском районах Кривого Рога.

"Уровень воды по улицам города постоянно мониторят специальные посты. А также наблюдают и за частным сектором, дома которого находятся в Ингулецком и Центрально-Городском районе города, где есть риск подтопления", - написал Тимошенко в Telegram-канале.

По его словам, ситуация контролируемая.

Напомним, сегодня, 14 сентября, армия РФ несколько раз обстреляла Кривой Рог. В следствие одного из ракетных ударов начали поступать сообщения о повышении уровня воды в реке Ингулец.

Из-за удара в городе возникли проблемы с водоснабжением. Однако спустя некоторое время его восстановили.

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