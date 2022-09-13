Около 03:00 российские войска нанесли удар по Лозовой в Харьковской области. Зафиксировано прямое попадание по объекту образования.

Об этом в Telegram сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в результате обстрела произошел пожар, информация о пострадавших уточняется.

Также в течение прошлых суток россияне массированно обстреливали Харьков, Харьковский, Чугуевский и Купянский районы области. В Харькове за сутки погиб один человек, еще шестеро получили ранения.

В Изюмском районе за сутки один пострадавший, в Харьковском районе - двое, один из которых подорвался на мине в Русских Тишках. В Купянском районе двое гражданских погибли.

Минувшая ночь в Харькове прошла без обстрелов, сообщил Синегубов.

Как писала "Страна", в середине августа в Харьковской области эвакуировали жителей южных городов Лозовая и Барвенково.

В конце мая в Лозовой сообщали, что на восстановление города после ракетного удара нужно 800 млн грн.

Тем временем война в Украине продолжается уже 202-й день. "Страна" следит за происходящим 13 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 201-го дня войны. Утром Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки противника удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов. Арестович заявил, что в украинском контрнаступлении "фаза прорыва" сменяется фазой "закрепления результатов". Институт изучения войны сообщил, что это наступление ВСУ не положит конец войне, и она, вероятно, продлится до 2023 года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, почему недавние обстрелы оставили без света целые регионы Украины