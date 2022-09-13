В ночь с 12 на 13 сентября российские войска продолжили обстреливать Днепропетровскую область. По Никопольскому району зафиксировано шесть ударов.

Об этом сообщил губернатор региона Валентин Резниченко.

Россияне били по Никополю, Червоногригоровской и Марганецкой громадам из "Градов" и тяжелой артиллерии. Обошлось без пострадавших.

Повреждены 16 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и газопроводы. Масштабы разрушений уточняются.

Война в Украине продолжается уже 202-й день. "Страна" следит за происходящим 13 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 201-го дня войны. Утром Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки противника удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов. Арестович заявил, что в украинском контрнаступлении "фаза прорыва" сменяется фазой "закрепления результатов". Институт изучения войны сообщил, что это наступление ВСУ не положит конец войне, и она, вероятно, продлится до 2023 года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, почему недавние обстрелы оставили без света целые регионы Украины