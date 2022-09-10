От российских обстрелов в ночь на субботу, 10 сентября, пострадали Днепровский, Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области.

Об этом сообщает глава ОВА Валентин Резниченко в Телеграм-канале.

По его словам, в Днепровском районе одну ракету сбили, вторая попала в объект промышленной инфраструктуры. Был пожар, который уже ликвидировали. Люди не пострадали.

В воздушном командовании "Восток" уточнили, что ракета была сбита над Днепром.

Никопольский район враг накрыл огнем дважды. Никополь и Марганецкую громаду россияне обстреляли из тяжелой артиллерии, добавил Резниченко.

Также были прилеты в Синельниковском районе. Губернатор сообщил, что удар был по фермерскому хозяйству.

Напомним, Днепропетровщина каждый день день под обстрелом. Вчера из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район.

Также сообщалось, что на днях россияне ударили по Кривому Рогу крылатой ракетой, ее сбила ПВО.

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