В четверг, 8 сентября, россияне атаковали Криворожский район крылатой ракетой Х-59 класса "воздух-земля".

Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

По словам военного губернатора, ракету сбила украинская система противовоздушной обороны.

До этого глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул заявлял об ударе по Кривому Рогу.

"Кривой Рог - ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях", - написал в Telegram Вилкул.

Ранее мы писали, что 7 сентября российская армия из "Градов", артиллерии и минометов вновь обстреляла Никополь. К счастью, обошлось без пострадавших.

Война в Украине продолжается уже 197-й день. "Страна" следит за происходящим, сегодня, 8 сентября в обновляемом материале. Все главные новости дня мы собрали в одной ленте

Ранее мы подводили итоги 196-го дня войны. В Харьковской области украинские войска пошли на прорыв под Балаклеей. Также ВСУ наступают на Купянск, обойдя Балаклею с севера.

ВСУ продолжают освобождать населенные пункты в Херсонской области. Вчера военные 128-й бригады подняли украинский флаг в поселке Нововознесенское под Высокопольем. Продвижение на Херсонском направлении идет медленно из-за значительного преимущества армии РФ в технике. людях и артиллерии. ВСУ находятся под непрекращающимся огнем.

На Донбассе главная цель российской армии сейчас - наступление на Бахмут. Об этом сообщают в британской разведке.

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