Пожар на нефтебазе в Кривом Роге Днепропетровской области, вспыхнувший после удара сегодня утром, удалось локализовать.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул.

По словам чиновника, сейчас продолжается ликвидация последствий пожара.

"Главное - жертв нет", - написал Вилкул.

Напомним, российские войска утром 6 сентября ударили по нефтебазе в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом первым официально сообщил губернатор Валентин Резниченко.

Вскоре Офис генпрокурора опубликовал фото последствий обстрела нефтебазы и уведомил, что в связи с обстрелом начато уголовное расследование в рамках уголовного дела по факту нарушения законов и обычаев войны.

А днем Минобороны РФ подтвердило удар по нефтебазе в Кривом Роге и заявило, что ее "использовали для снабжения подразделений ВСУ".

Между тем война в Украине продолжается уже 195-й день. "Страна" следит за происходящим 6 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 194-го дня войны. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки были отбиты атаки РФ под Бахмутом, отражены наступления под Авдеевкой.

Несмотря на интенсивные бои на юге, основными усилиями России в Украине почти наверняка остается собственное наступление на Донбассе. По крайней мере об этом пишет британская разведка.

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