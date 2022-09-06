В минобороны России прокомментировали удар по нефтебазе в Кривом Роге Днепропетровской области и заявили, что "Калибрами" "уничтожили крупную нефтебазу у Карповки".

Об этом пишут российские СМИ.

В российском оборонном ведомстве утверждают, что нефтебаза "использовалась для снабжения подразделений ВСУ", которые ведут наступление в Херсонской области.

Отметим, Карповка находится в 15 км на юг от Кривого Рога.

Напомним, губернатор Валентин Резниченко ранее сообщил, что российские войска утром 6 сентября ударили по нефтебазе в Кривом Роге. Прилет по базе горючего был в Криворожском районе и вчера вечером.

Ранее мы публиковали фото и видео последствий удара по нефтебазе. Начато уголовное расследование в рамках уголовного дела по факту нарушения законов и обычаев войны.

Война в Украине продолжается уже 195-й день. "Страна" следит за происходящим 6 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 194-го дня войны. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки были отбиты атаки РФ под Бахмутом, отражены наступления под Авдеевкой.

Несмотря на интенсивные бои на юге, основными усилиями России в Украине почти наверняка остается собственное наступление на Донбассе. По крайней мере об этом пишет британская разведка.

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