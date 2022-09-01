Появились видео мощного пожара на Львовском автобусном заводе
На Львовском автобусном заводе возник масштабный пожар.
Об этом в четверг, 1 сентября, сообщают местные СМИ, они также публикуют видео происшествия.
Официальной информации о пожаре пока нет, но очевидцы пишут в интернете, что горят фасад и кровля одного из зданий предприятия. На месте много пожарных машин. О пострадавших также пока не сообщается.
Ранее мы писали, что 28 августа в оккупированной Макеевке Донецкой области начался пожар на Ясиновском коксохимическом заводе.
Тем временем война в Украине продолжается уже 190-й день. "Страна" следит за происходящим 1 сентября в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 189-го дня войны. Основные события происходили на Херсонском направлении, где в ходе украинского контрнаступления продолжались ожесточенные бои. Одним из самых напряженных мест на Донбассе была Кодема, контроль над которой открывает дорогу на Бахмут с юга. А в ЕС вчера решили не запрещать полностью выдачу виз россиянам, а лишь приостановить действие договора с РФ об упрощении визового режима.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о наступлении ВСУ на юге и других новостях о войне в Украине.