На Львовском автобусном заводе возник масштабный пожар.

Об этом в четверг, 1 сентября, сообщают местные СМИ, они также публикуют видео происшествия.

Официальной информации о пожаре пока нет, но очевидцы пишут в интернете, что горят фасад и кровля одного из зданий предприятия. На месте много пожарных машин. О пострадавших также пока не сообщается.

Ранее мы писали, что 28 августа в оккупированной Макеевке Донецкой области начался пожар на Ясиновском коксохимическом заводе.

Тем временем война в Украине продолжается уже 190-й день. "Страна" следит за происходящим 1 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 189-го дня войны. Основные события происходили на Херсонском направлении, где в ходе украинского контрнаступления продолжались ожесточенные бои. Одним из самых напряженных мест на Донбассе была Кодема, контроль над которой открывает дорогу на Бахмут с юга. А в ЕС вчера решили не запрещать полностью выдачу виз россиянам, а лишь приостановить действие договора с РФ об упрощении визового режима.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о наступлении ВСУ на юге и других новостях о войне в Украине.