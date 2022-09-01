Эколог Владимир Борейко в комментарии "Стране" объяснил, почему уже который раз за последнее время в Киевской области горят торфяники, провоцируя запах гари и задымление по всем окрестностям и самой столице.

По его словам, конец августа-начало сентября - традиционная пора горения торфяников в Киевской области.

"В свое время в районе поймы Ирпень и других местах осушили торфяные болота. Хотели что-то сеять там, но ничего не получилось. Поэтому торфяники там сейчас сухие. И в это время года, в конце августа-начале сентября, они традиционно начинают гореть. Они могут спокойно загораться под действием солнца. Если лежит кусок стекла, осколок бутылки - он действует как линза, и начнется пожар", - объясняет эколог.

По словам Владимира Борейко, торф и сам по себе легко воспламеняемый, так что торфяники могут загораться и без стекла. Но любой мусор на этой территории усиливает горение.

"Прежде всего на это влияет сухость. Торфяники могут загораться и при более низкой температуре. А сейчас и жарко, и сухо, и сильное солнце. Там, где торфяник, обычно какой-то мусор лежит, какая-то свалка. Все это вместе и начинает дымить", - говорит эксперт.

Он акцентирует, что пока торфяники остаются сухими, они продолжат гореть.

Кроме того, при горении торфяников происходит выброс в воздух массы вредных для организма человека веществ - таких как сажа, СО2, СО и других опасных газов.

"Они все способствуют и раковым заболеваниям, и болезням дыхательной системы. Тем более, что торфяники не горят, как лес, полностью - они дымят. А это гораздо вреднее, чем когда горит лес. От пожара на торфяниках очень много вонючего дыма. В результате увеличивается в целом смертность", - предупреждает Владимир Борейко.

На вопрос "Страны" о том, как люди могут минимизировать негативное влияние от пожара на торфяниках, эколог ответил, что единственный надежный способ жителям Киева и области защитить свое здоровье - это уехать подальше отсюда.

"Взять и уехать, а вернуться уже осенью. Но понятно, что не все могут это сделать. А все эти рекомендации, которые дает КГГА - закрыть окна, сидеть дома, не выходить на улицу, - это глупо и невозможно. Марлевые повязки - кто в них будет ходить в жару, во-первых. Чиновники сами их не носят. А во-вторых, марлевые повязки не защитят от всех вредных веществ, максимум от сажи, а газы спокойно проходят через марлю, и через респираторы тоже", - говорит Владимир Борейко.

Он считает, что бороться нужно не со следствием (пожарами и запахом гари), а с причиной.

"Это будет продолжаться бесконечно долго до тех пор, пока торфяники остаются сухими. Пока наша власть не поймет, что нужно вернуть природе ее прежнее состояние. Нужно там снова сделать болота. Тогда торфяники перестанут гореть. Будут болота - не будет горения", - объясняет эколог.

Напомним, на днях Киев оказался в десятке самых грязных городов мира по качеству воздуха из-за горящих торфяников. А сегодня горожанам советуют пить воду и закрывать окна. Там тушат торфяные пожары.