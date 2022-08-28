Киев сегодня оказался в первой десятке городов мира с наиболее загрязненной атмосферой. Сейчас концентрация легких частиц пыли в воздухе в Киеве в 7.4 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднего значения.

Таковы данные ресурса мониторинга качества воздуха в мире IQ Air.

С утра в северных районах Киева ощущался запах гари, а к середине дня он усилился.

При этом официальной информации о причинах нет - на сайте КГГА лишь сообщение о том, что с утра воздух в столице чистый, радиационный фон в норме.

Неофициально говорят о возгорании в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, в направлении которой утром вылетели несколько пожарных вертолетов. Кроме того, в этот сезон многие жгут траву, что создает в атмосфере благоприятные условия для распространения гари.

По данным сервиса IQAir, Киев - самый загрязненный город Украины на данный момент.

Качество воздуха резко ухудшилось в результате распространения гари с севера.

Еще вчера воздух в Киеве оценивался как "хороший", но сегодня - "вредный для уязвимых групп". По прогнозам IQ Air, завтра он может достичь уровня "средний", а во вторник вернуться к "хорошему".

Самый загрязненный воздух в столице на данный момент - на севере и северо-востоке (Оболонь, Троещина, Дарница).

Позже появилось официальное объяснение интенсивному запаху гари и ухудшению воздуха в столице.

Как сообщает Киевская горадминистрация, причина - возгорание торфяников под Вышгородом. На месте работает бригада ГСЧС.

Киевлянам, особенно жителям Оболонского района, рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице.

Ранее мы также писали, что в Киеве 23 августа сохранялся высокий уровень загрязненности воздуха из-за пыли. Столичные власти призывали жителей ограничить нахождение на улице.

Кроме того, в июле в столичном воздухе зафиксировали многократное превышение норм загрязнения. Тогда было выявлено превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций диоксида азота в 4,3 раза и формальдегида в 3,7 раз.

Экологи объяснили это тем, что в город возвращается и приезжает все больше людей, что приводит к увеличению числа автомобилей. Также усугубляет ситуацию сухая и безветренная погода.