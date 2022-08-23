В Киеве 23 августа сохраняется высокий уровень загрязненности воздуха из-за пыли. Столичные власти призывают жителей ограничить нахождение на улице.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация в официальном Telegram-канале.

"Зафиксировано приближение к предельно допустимой концентрации взвешенных частиц (пыли). Источник образования пыли находится за территориальными границами города Киева", - пишут в КГГА.

По данным КГГА, по состоянию на 9:15 на левом берегу содержание взвешенных частиц - 273 мкг/м3, а на правом – 316 мкг/м3 (при ПДК – 500 мкг/м3).

В связи с этим КГГА рекомендует:

закрыть окна дома;

не выходить на улицу без крайней необходимости;

пить много воды;

если есть воздухоочиститель - включить его на максимум.

Напомним, в июле в столичном воздухе зафиксировали многократное превышение норм загрязнения. Тогда было выявлено превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций диоксида азота в 4,3 раза и формальдегида в 3,7 раз.

Экологи объяснили это тем, что в город возвращается и приезжает все больше людей, что приводит к увеличению числа автомобилей. Также усугубляет ситуацию сухая и безветренная погода.