В Киеве высокий уровень загрязнения воздуха из-за пыли.

Об этом сообщает Телеграм-канал Киевской городской госадминистрации (КГГА).

"Зафиксировано приближение к предельно допустимой концентрации взвешенных частиц (пыли). Источник образования пыли находится за территориальными границами города Киева. Повышение концентрации происходит за счет перемещения воздушными массами пыли с юго-восточного направления. На левом берегу содержание взвешенных частиц составляет 392 мкг/м3, на правом – 339 мкг/м3 (предельно допустимая концентрация – 500 мкг/м3)", - сказано в записи.

Для улучшения ситуации с состоянием воздуха власти рекомендуют:

закрыть окна дома

не выходить лишний раз на улицу

пить много воды

если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

В июле в столичном воздухе обнаружили многократное превышение норм загрязнения. Тогда было выявлено превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций диоксида азота в 4,3 раза и формальдегида в 3,7 раз.

Экологи объяснили это тем, что в город возвращается и приезжает все больше людей, что приводит к увеличению числа автомобилей. Также усугубляет ситуацию сухая и безветренная погода.