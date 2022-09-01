В Бучанском и Вышгородском районах Киевской области тушат торфяные пожары: киевлянам рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице.

К тушению очагов пожаров привлечены спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Специалисты напоминают, что в случае задымления следует ограничить пребывание на улице, а в помещениях – плотно закрывать окна и делать влажную уборку", - отметил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба

Руководитель Киевской областной военной администрации также призвал соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях.

Пресс-служба КГГА дает еще ряд советов на случай пожара торфяников:

свести к минимуму нахождение на открытом воздухе, особенно утром;

избегать дорог с массовым скоплением автомобилей, не стоять возле них;

держать окна закрытыми, особенно ночью и рано утром, при открытии окон завешивать форточки влажной тканью;

включить системы кондиционирования и очистки воздуха;

проводить влажную уборку;

пить больше воды (до 2-3 литров в день);

пить подсоленную и минеральную щелочную воду, кислородно-белковые коктейли.

Напомним, Киев оказался в десятке самых грязных городов мира по качеству воздуха из-за горящих торфяников.

Также ученые впервые посчитали объем всех торфяников и как они влияют на климат Земли.