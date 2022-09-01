В нескольких районах Киевской области горят торфяники. Жителям столицы советуют пить воду и закрывать окна
В Бучанском и Вышгородском районах Киевской области тушат торфяные пожары: киевлянам рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице.
К тушению очагов пожаров привлечены спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"Специалисты напоминают, что в случае задымления следует ограничить пребывание на улице, а в помещениях – плотно закрывать окна и делать влажную уборку", - отметил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба
Руководитель Киевской областной военной администрации также призвал соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях.
Пресс-служба КГГА дает еще ряд советов на случай пожара торфяников:
- свести к минимуму нахождение на открытом воздухе, особенно утром;
- избегать дорог с массовым скоплением автомобилей, не стоять возле них;
- держать окна закрытыми, особенно ночью и рано утром, при открытии окон завешивать форточки влажной тканью;
- включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
- проводить влажную уборку;
- пить больше воды (до 2-3 литров в день);
- пить подсоленную и минеральную щелочную воду, кислородно-белковые коктейли.
Напомним, Киев оказался в десятке самых грязных городов мира по качеству воздуха из-за горящих торфяников.
Также ученые впервые посчитали объем всех торфяников и как они влияют на климат Земли.