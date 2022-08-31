В Киеве во время воздушной тревоги будут приостанавливать работы на строительных площадках.

Об этом сообщает КГГА в телеграм-канале в среду, 31 августа.

Соответствующее решение Совета обороны Киева будет действовать уже с завтрашнего дня, 1 сентября.

"Решение принято, чтобы дать каждому возможность позаботиться о своей безопасности и на время воздушной тревоги перейти в укрытие. В том числе и работникам на строительстве. Кроме того, много жалоб поступает от жителей по поводу громких звуков со стройплощадок, которые во время тревог могут пугать людей и создавать дополнительное напряжение", - говорится в сообщении КГГА.

Ранее сообщалось, что сегодня в Киевской области будут слышны взрывы. В ГСЧС предупредили о работах по разминированию.

Война в Украине продолжается уже 189-й день. "Страна" следит за происходящим 31 августа в обновляемом материале.

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