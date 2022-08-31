В среду, 31 августа, в Киевской области снова будут слышны взрывы. Там происходит разминирование.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области.

Разминирование будет происходить по следующим локациям:

вблизи Фасова и Людвиновки Макаровской громады;

в районе Бородянки, села Лубянка, между Немишаевым, Мироцким, Бучей и Ворзелем;

возле села Стоянка Ирпенской громады;

полевые дороги между селами Большая Дымерка, Богдановка, Тарасовка.

Напомним, на днях жителей Киевской области предупреждали о взрывах боеприпасов.

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Ранее мы подводили итоги 188-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что третий армейский корпус РФ перебрасывают под Харьков и Запорожье. То есть, видимо, наступательные действия Россия намерена усиливать именно там. Западные СМИ написали, что РФ уже получила иранские беспилотники для войны в Украине. Что касается наступления ВСУ на юге, официальные лица не комментировали ход боев, сообщалось лишь, что они продолжаются. Глава ОП Ермак заявил о "новом этапе войны" и призвал Запад предпринять новые шаги по укреплению безопасности Украины.

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