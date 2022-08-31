Сегодня в Киевской области будут слышны взрывы. В ГСЧС предупредили о работах по разминированию
В среду, 31 августа, в Киевской области снова будут слышны взрывы. Там происходит разминирование.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области.
Разминирование будет происходить по следующим локациям:
- вблизи Фасова и Людвиновки Макаровской громады;
- в районе Бородянки, села Лубянка, между Немишаевым, Мироцким, Бучей и Ворзелем;
- возле села Стоянка Ирпенской громады;
- полевые дороги между селами Большая Дымерка, Богдановка, Тарасовка.
Напомним, на днях жителей Киевской области предупреждали о взрывах боеприпасов.
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