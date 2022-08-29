Во вторник, 30 августа, в Киевской области будут проводиться технологические работы со взрывами.

Об этом предупреждает в своем Телеграм-канале Киевская областная военная администрация.

Сообщается, что взрывы будут в Белоцерковском и Обуховском районах.

"30 августа на Шамраевском месторождении гранитов в Сквирской общине Белоцерковского района запланировано проведение технологических работ. Они будут сопровождаться взрывами с целью разрыхления гранитов, пригодных для производства щебеночной продукции. Также взрывные работы пройдут 30 августа с 11:00 до 16:00 на территории Богуславского карьера, что в Богуславской территориальной общине Обуховского района", - сказано в посте Киевской ОВА.

В ведомстве призвали сохранять спокойствие.

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