29 августа мэр временного оккупированного российскими войсками Мелитополя в Запорожской области Иван Федоров сообщил о взрывах на окраине города, на выезде в сторону линии фронта.

Об этом Федоров написал в Telegram.

"Только что: 4 мощных взрыва в районе северного выезда из Мелитополя. Собираем подробную информацию о потерях врага", - написал Федоров.

Ранее мы писали, что 25 августа в поселке под Мелитополем украинские партизаны подорвали штаб оккупантов, готовивших "референдум".

Война в Украине продолжается уже 187-й день. "Страна" следит за происходящим 29 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 186-го дня войны. "Энергоатом" заявил, что радиационное облако в случае тяжелой аварии на ЗАЭС накроет часть юга Украины и юго-западные регионы РФ. Россия продолжала переброску своих войск в Украину. Глава МИД ФРГ Бербок сказала, что следующим летом Киев может по-прежнему нуждаться в поставках тяжелого вооружения, то есть она считает, что война в Украине может затянуться еще на год. США также готовятся наращивать поставки боеприпасов Украине.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как украинские моряки смогут выезжать за границу после того, как соответствующее решение принял Кабмин.