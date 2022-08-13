В захваченных РФ городах Украины - Мелитополе и Мариуполе - сообщают о громких взрывах. Также прилеты фиксируют на оккупированных территориях Херсонской области.

Херсонские паблики пишут, что взрывы слышны сразу в нескольких местах области: Чкалове, Новотроицком и Нижних Серогозах. В Великой Благовещенке и Чаплинке сильные взрывы. Все эти населенные пункты расположены на восток от Херсона.

Мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров также сообщает о громком взрыве в северо-восточной части оккупированного россиянами города.

"Слышали жители всех близлежащих районов и даже населенных пунктов рядом с городом", - пишет Федоров в своем Телеграм-канале.

Предварительно, взрывы произошли в здании военкомата, месте скопления российских военнослужащих.

Кроме того, о взрывах в Мариуполе сообщает Мариупольский горсовет.

Как писала "Страна", 11 августа ВСУ поразили два командных пункта и пункт управления россиян в Херсонской области.

Также "Страна" сообщала о мощном взрыве в Мариуполе 10 августа.

Тем временем война в Украине продолжается уже 171-й день. "Страна" следит за происходящим 13 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 170-го дня войны. На этой неделе россияне снова активизировались на Северском направлении, а при наступлении от Горловки на Зайцево имели частичный успех. Горловка под сильными обстрелами. Сегодня там загорелся химический завод Стирол. Продолжается сюжет с Запорожской АЭС, обстрелы станции вчера обсуждались на Совбезе ООН. Тем временем СБУ и Минобороны заявили об утечках секретной информации в интервью "одного из высокопоставленных военных". По данным источников "Страны", речь о Марченко, который недавно беседовал с агентством "РБК-Украина".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, зачем Алексей Арестович собрался в президенты.