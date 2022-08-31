В среду, 31 августа, в Киеве восстановили движение метро по красной ветке, после того как под поезд упал мужчина.

Об этом сообщили в киевском метрополитене.

"Метрополитен возобновил работу в обычном режиме после случая падения пассажира на пути на станции "Дарница", - говорится в сообщении метрополитена.

Напомним, что инцидент произошел на станции "Дарница". На время ЧП поезда метро на красной ветке не ходили на левый берег, а только от станции "Академгородок" до "Арсенальной".

В телеграм-каналах пишут, что упавший на рельсы парень погиб.

Напомним, что на День независимости в Киеве сократили работу всего общественного транспорта из-за угрозы обстрелов. В том числе сократили график движения метро.

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