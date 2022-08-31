В среду, 31 августа, в Киеве на станции метро "Дарница" пассажир попал под поезд.

Об этом сообщает КГГА.

В связи с этим движение поездов по красной линии метро происходит от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная". На левый берег поезда временно не идут.

Киевские паблики сообщают, что на место ЧП уже прибыли спасатели. О состоянии пострадавшего пока ничего не сообщается.

Война в Украине продолжается уже 189-й день. "Страна" следит за происходящим 31 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 188-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что третий армейский корпус РФ перебрасывают под Харьков и Запорожье. То есть, видимо, наступательные действия Россия намерена усиливать именно там. Западные СМИ написали, что РФ уже получила иранские беспилотники для войны в Украине. Что касается наступления ВСУ на юге, официальные лица не комментировали ход боев, сообщалось лишь, что они продолжаются. Глава ОП Ермак заявил о "новом этапе войны" и призвал Запад предпринять новые шаги по укреплению безопасности Украины.

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