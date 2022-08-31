Киевлянин обратился в контактный центр с вопросом, где более глубокая яма – на Антонова или на Искровской. В автодоре Соломенского района Киева ответили, что глубже яма по улице Антонова.

Ответ опубликовал Александр Гречко в Facebook.

Несмотря на проведенные замеры и сравнение, о ремонте ям ничего не сообщают.

Ранее киевляне уже обращались с запросами о ремонте придомовой территории по указанному адресу - на улице Антонова 39.

"Когда киевлянин креативно подходит к подаче заявок в 15-51, а коммунальщики чрезвычайно добросовестно и качественно выполняют свою работу", – прокомментировал Гречко ответ коммунальщиков.

Вместо ремонтных работ в Соломенском районе Киева, пожалуй, больше всего переименований улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и советским прошлым. Так, улицу Героев войны переименовали в улицу Украинских повстанцев, улица Питерская получила название Лондонской, проулок Дежнева стал проулком Северско-Донецким.

Ранее "Страна" писала, как на ведущей из Ирпеня в Киев трассе образовалась большая пробка из-за блокпоста на въезде в столицу.

Как писала "Страна", сегодня в Киевской области будут слышны взрывы. В ГСЧС предупредили о работах по разминированию.