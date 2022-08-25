В Киеве переименовали 95 улиц, переулков и площадей. Теперь появились улицы Героев УПА и полка "Азов"
Сегодня Киевсовет переименовал 95 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и советским прошлым. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем телеграм-канале.
По его словам, с карты Киева убрали названия, "связанные с Россией и советским прошлым".
Часть сегодняшних переименований:
- улица Генерала Жмаченко – теперь Князя Романа Мстиславича,
- улица Маршала Малиновского – Героев полка "Азов",
- площадь Тульская – Героев УПА,
- улица Бударина – Украинского возрождения,
- улица Карла Маркса – Гуцульская,
- улица Питерская – Лондонская,
- улица Мичурина (в Соломенском районе) – Морских пехотинцев,
- улица Ростовская – Луцкая.
По словам Кличко, на следующем пленарном заседании Киеврада собирается снова заняться переименованиями, "чтобы завершить процесс дерусификации".
В Одессе тоже объявили о начале дерусификации улиц и появлении в городе микрорайона композиторов.
Напомним, что в Украине переименуют более ста судов с российскими названиями и именами советских героев.
Ранее Верховная Рада приняла в первом чтении закон, запрещающий присваивать географическим объектам названия, связанные с Российской Федерацией.
Также "Страна" писала, что Министерство культура назвало топ-10 имен, которые рекомендуют убрать из названий улиц.