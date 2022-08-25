Сегодня Киевсовет переименовал 95 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и советским прошлым. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

По его словам, с карты Киева убрали названия, "связанные с Россией и советским прошлым".

Часть сегодняшних переименований:

улица Генерала Жмаченко – теперь Князя Романа Мстиславича,

улица Маршала Малиновского – Героев полка "Азов",

площадь Тульская – Героев УПА,

улица Бударина – Украинского возрождения,

улица Карла Маркса – Гуцульская,

улица Питерская – Лондонская,

улица Мичурина (в Соломенском районе) – Морских пехотинцев,

улица Ростовская – Луцкая.

По словам Кличко, на следующем пленарном заседании Киеврада собирается снова заняться переименованиями, "чтобы завершить процесс дерусификации".

В Одессе тоже объявили о начале дерусификации улиц и появлении в городе микрорайона композиторов.

Напомним, что в Украине переименуют более ста судов с российскими названиями и именами советских героев.

Ранее Верховная Рада приняла в первом чтении закон, запрещающий присваивать географическим объектам названия, связанные с Российской Федерацией.

Также "Страна" писала, что Министерство культура назвало топ-10 имен, которые рекомендуют убрать из названий улиц.