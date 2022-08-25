В Одессе начинают дерусифицировать названия улиц города. Уже состоялось заседание соответствующей комиссии при горсовете.

Об этом заявил заммэра Одессы Павел Вугельман.

Переименованы будут более 200 топонимов. Власти говорят, что проводят консультации по новым названиям с жителями города.

"Например, один микрорайон будет с названиями улиц в честь известных композиторов, другой — с названиями наших городов-побратимов", - заявил Вугельман.

Ранее сообщалось, что в Одессе хотят переименовать 200 улиц и переулков, и два района, но не ясно, кто и по каким критериям это будет делать.

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