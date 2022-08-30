Утром во вторник, 30 августа, на Новоирпенской трассе ведущей из Ирпеня в Киев образовалась большая пробка.

Об этом "Стране" сообщили водители.

Пробка образовалась из-за блокпоста, который находится на въезде в Киев. Тянучка из автомобилей, которые ожидают возможности проезда, растянулась на несколько километров.

Чтобы проехать данный участок дороги, нужно потратить около часа времени. К слову, пробка на данном участке дороге образуется ежедневно. В скоплении машин стоят легковые автомобили, автобусы, грузовики.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше водители фур отказываются от рейсов на восток из-за пробки на украинской границе длиной в 40 км.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. А назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо.

"Страна" подробно анализировала, что происходит на юге Украины и какая есть информация о контрнаступлении ВСУ.

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