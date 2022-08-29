В Польше водители грузовиков отказываются от рейсов в восточном направлении из-за пробок на польско-украинской границе, достигающих 40 км в длину, заявил президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Польши Ян Бучек.

Об этом пишет Trans.info.

"Представители администрации нашей страны преуменьшают проблему и говорят, что пробок у них не более десятка километров. Я хотел бы предложить им прокатиться с водителем и увидеть своими глазами, как выглядит беспомощность наших сотрудников по отношению к административной машине. Еще хуже при въезде в Польшу из Украины. Это уже социальная проблема. Трудно даже представить себе пробку длиной в десятки километров. Обычный водитель, наверное, сошел бы с ума. Профессиональные водители не могут позволить себе такой роскоши", - заявил он.

Он напомнил, что перевозчики неоднократно обращалась к правительству и премьер-министру Матеушу Моравецкому с призывом улучшить работу пограничной и таможенной служб.

"Власти перестали реагировать на эти обращения", - заявил Бучек.

Напомним, 27 августа на границе с Польшей наблюдались 25-километровые пробки из фур на выезд из Украины, несмотря на то, что ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал упрощение пересечения границы с Польшей, а его польский коллега Анджей Дуда заявлял, что между Польшей и Украиной скоро не будет границы.