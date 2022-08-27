Словакия подписала соглашение с Польшей и Чехией о патрулировании своего неба.

Об этом пишет Reuters в субботу, 27 августа.

Отмечается, что после заключения этого соглашения Братислава сможет вывести из эксплуатации свои истребители МиГ-29 советского производства с целью дальнейшей передачи этих самолетов Украине.

Во время авиашоу в субботу министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил журналистам, что Братислава по-прежнему готова отправить самолеты в Украину, но соглашение именно об отправке техники (в отличие договоренности о патрулировании неба) еще не достигнуто, пишет Reuters.

"Есть политическая воля, есть смысл помогать тем, кто нуждается в военной помощи. Как только будет достигнуто соглашение, мы сообщим вам", - сказал Надь.

Словакия оценивает МиГи примерно в 300 миллионов евро. По словам министра, Братислава будет добиваться некоторой материальной компенсации за передачу собственной военной техники Украине.

Напомним, 13 августа Словакия заявила, что передаст Украине свои истребители МиГ-29 до конца месяца. Количество самолетов не называлось, но ранее говорилось, что у Словакии на вооружении 11 единиц МиГ-29.

При этом предполагалось, что воздушное пространство страны будут защищать чешские и польские самолеты.

Ранее мы писали, что Польша передала Украине практически весь свой резерв запчастей для самолетов МиГ-29.

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