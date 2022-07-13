Утром в среду, 13 июля, на Варшавской трассе на въезд в Киев со стороны Гостомеля образовалась огромная пробка.

Об этом сообщают читатели "Страны".

По их словам, затруднено движение на дороге из-за усиленной проверки документов и транспортных средств.

На кадрах видны десятки машин, которые замерли в пробке на Варшавской трассе.

Ранее пограничники объяснили, какие документы нужны для выезда из Украины групп детей во время войны.

Также сообщалось, как вернуться из РФ и Беларуси даже без паспортов.

Война в Украине продолжается уже 140-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 139-го дня войны. Бои продолжались в районе Славянска и восточнее Северска. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что россияне на Донбассе пытаются создать два основных "котла" - в районах Северска и Бахмута. Войска РФ продолжили обстреливать Николаев, Харьков и другие города. Британское издание Daily Mail вышло с материалом о том, как в Украине начали массово раздавать повестки в армию.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит с мировой экономикой и как грядущий кризис может сказаться на ситуации в Украине.